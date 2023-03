En Zapeando han visto muchos desmayos en montañas rusas, pero pocos como este vídeo viral que Dani Mateo ha sacado de Tik Tok y que muestra a sus compañeros de mesa. En él se puede ver el aterrador viaje de una chicha en la atracción del Tirachinas en Australia, "donde ya sabéis que todo mata", aclara el presentador.

En este vídeo se puede ver cómo la joven ya no sube bien, pero rápidamente la cosa va a peor: "Pasa del desmayo a posesión demoniaca y termina emitiendo voces de ultratumba", comenta el presentador con sus compañeros de mesa y compara su estado con "un infectado de The Last Of Us": "Menos mal que ha gritado".

Por su parte, Valeria Ros no puede evitar reaccionar: "Qué horror". Unas palabras con las que Lorena Castell no puede estar más de acuerdo. Puedes ver el angustioso momento en el vídeo principal de esta noticia.