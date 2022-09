"Traigo pruebas irrefutables de que los animales nos entienden mucho más de lo que parece", informa Miki Nadal a sus compañeros de Zapeando. De hecho, cree que hay osos hormiguero que "saben español", como el de este vídeo viral.

"Oiga, quieto, una requisa. ¡Arriba las manos! Espérese ahí", espeta un hombre cuando pilla al animal 'in fraganti' en el interior de la propiedad, y el oso le hace caso y levanta las manos como si fuese un delincuente.

"¿Lo habéis visto?", pregunta el de Zaragoza, que no da crédito a lo que ven sus ojos: "El oso ha entendido perfectamente lo de 'alto ahí, arriba las manos'". "Se ve que no es la primera vez que lo pillan invadiendo una propiedad privada", comenta, unas palabras con las que Dani Mateo no puede estar más de acuerdo: "Para mí que está fichado y todo". Puedes ver la reacción viral de este oso hormiguero en el vídeo principal de la noticia.