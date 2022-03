Cristina Pedroche no está de acuerdo con que Brad Pitt haya quedado en cuarta posición en la lista de los 10 famosos más guapos según la ciencia. En concreto, se ha hecho un análisis midiendo diferentes partes del rostro, como la nariz, el mentón, la posición de los ojos, o la frente, para determinar cuáles son las caras más perfecta según la proporción áurea.

Robert Pattinson es quien lidera el ranking, ya que tiene un 92,15% de coincidencia con el canon de belleza griega clásica. Sin embargo, Pedroche no está de acuerdo con que Bradley Cooper sea más guapo que Brad Pitt. "Este señor es perfecto. A día de hoy es perfecto, pero es que tú lo recuerdas en 'Leyendas de pasión' y también", ha defendido la zapeadora,

"Me parece la peor lista que he visto nunca", ha expresado Cristina Pedroche tras ver la lista completa, a lo que ha añadido: "Yo pondría en el número uno a mi marido, y en el segundo a Brad Pitt, y ya". "Siempre elijo de número uno a Brad Pitt, excepto si me lo enfrentan con mi marido", ha apostillado.