María Gómez ha pasado toda la noche despierta viendo la gala de los Premios Oscar, de la que no se le escapó ni un detalle. Por ejemplo, este año la alfombra roja era de color champán. Por ahí pasaron todas las celebrities de Hollywood, pero, sin duda, el momento más comentado fue la entrevista de la modelo Ashley Graham a Hugh Grant.

El actor protagonizó un incómodo momento en el que no paraba de responder de una manera bastante cortante. "Me lo parece a mí, ¿o Hugh Grant no tenía muchas ganas de estar por ahí?", pregunta Iñaki Urrutia en el plató de Zapeando, donde Dani Mateo afirma que "claramente ha ido a acompañar a alguien".

Por su parte, María Gómez destaca que, en cambio, el actor estuvo muy gracioso en la gala cuando, al presentar un premio junto a Andie Macdowell, Y es que mientras aplaudió el rostro de la actriz con el paso de los años, se llamo, directamente, "escroto" a sí mismo.