Miki Nadal muestra en el plató de Zapeando el espectacular nuevo reto al que se ha enfrentado Cristina Pedroche en El Desafío. La zapeadora realizó un número acrobático subida a un aro a cinco metros de altura y sin seguridad de ningún tipo.

"Solo con sus ovarios, que son del tamaño del nuevo estadio Santiago Bernabéu", destaca Miki Nadal, que responde tajante a la polémica originada sobre si es un riesgo por su embarazo: "Se grabó hace meses, no estaba embarazada, así que todo el mundo tranquilo porque están fenomenal tanto ella como la bebita".

Por otro lado, el resto de zapeadores no dan crédito a la actuación de su compañera. "¿Hay algo que no sepa hacer esta chiquilla?, mira que me caes bien, Cris, pero te estoy cogiendo manía", afirma Valeria Ros.