El Congreso de Perú celebraba esta semana la votación para elegir al vicepresidente de la Mesa Directiva del Parlamento con normalidad hasta que, en el momento del recuento de votos, sorprende lo que hay dibujado en una de las papeletas.

"Algún indeciso no sabía qué votar y ha decidido dibujar un miembro, pero no del Gobierno precisamente", bromea Valeria Ros. Un hecho que no ha pasado inadvertido en las redes sociales, aunque el presidente del Congreso, Alejandro Soto, continúa con la lectura sin inmutarse.

Maya Pixelskaya muestra su curiosidad para saber quién es el autor del dibujo y Dani Mateo plantea que pueden estar "proyectando la torre Agbar en Perú".