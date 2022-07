"Mirad a estos dos señores en la playa", comenta María Gómez a los zapeadores cuando les enseña su vídeo viral del día, en el que aparecen dos hombres haciéndose una foto y "posando al más puro estilo Ana Obregón". "¿Para quién creéis que lo estaban haciendo?", pregunta la colaboradora, a lo que Valeria Ros no duda en contestar: "Para only sus fans", una respuesta con la que el plató del programa estalla en carcajadas.

Sin embargo, esto no es así: "Para sus hijas", desvela, "que estaban haciendo un vídeo veraniego para sus redes sociales hasta que han visto a sus padres imitarlas". Según asegura la humorista, desde ese momento las niñas "ya no piensan en las redes, sino en hacer un hoyo en la arena para meterse dentro". "No hay tecnología más efectiva para el control parental que la vergüenza ajena de los hijos", afirma sin poder contener las risas. Puedes ver el surrealista momento, en el vídeo principal de la noticia.