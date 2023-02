"Hoy quiero comenzar con dos palabras: ¡Es niña!", así inicia Dani Mateo el programa de Zapeando de este viernes, celebrando que ya se sabe el sexo del bebé que esperan Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: "Ya es oficial. Ella y Dabiz van a tener una niña. ¡Enhorabuena! Un beso a los tres", aprovecha para mandarles. "Queríamos que hubiera un humo rosa, pero es carísimo", bromea el presentador, y se justifica asegurando: "No sabéis a qué precio está".

"Ya tiene amiga Federica", espeta Valeria Ros para celebrarlo, y Dani Mateo le pregunta: "¿Crees que serán amigas?", a lo que la vasca no duda en responder entre risas: "No me va a dejar entrar en su casa".

Puedes ver la celebración de los zapeadores, que por fin conocen el sexo del bebé que esperan Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, en el vídeo principal de la noticia. "El primer cigarro se lo dará Federica", bromea Maya Pixelskaya.