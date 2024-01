Santi Alverú recuerda en Zapeando que las tradiciones son muy importantes, como la de "humillar a Dani Mateo", señala, que por votación popular presentó las Campanadas de 2022 vestido de Freddie Mercury. Sin embargo, en 2023, la audiencia apostaba por un 'outfit' más elegante, el de Agente 0,07, pero una espectadora de Cáceres se ha quedado con las ganas de verle con el disfraz de elfo.

Así que el presentador de Zapeando cumple su deseo y aparece minutos más tarde luciendo el 'look' de elfo. "Igual elegisteis bien", admite Mateo al verse en pantalla, y Valeria Ros declara estar muy contenta de que los espectadores no lo eligieran: "Me alegro una barbaridad".

"Es un horror", añade la zapeadora, mientras que a Alverú le recuerda al "personaje descartado de una peli de Pixar". Puedes ver este divertido momento en el vídeo principal de la noticia.