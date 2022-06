"No sé qué le pasa a Miki conmigo hoy", afirma Valeria Ros en el plató de Zapeando, donde Dani Mateo le explica que todo el mundo sabe lo que pasa. "El equipo lo sabe, el público lo sabe... la única que no lo sabe eres tú", explica Dani Mateo a Valeria Ros, a la que explica que Miki Nadal contó que hay algo entre Valeria y él: "Tú has dicho que te mira muchísimo".

"Sí, me guiña ojos cada dos por tres", desvela Miki Nadal mientras Lorena Castell no da crédito: "Pues sí que hace tiempo que no vengo". "Aquí ha habido un beso en el culete", sorprende Valeria Ros. Puedes ver en el vídeo principal de esta noticia el momento al completo.