Jiaping regresa un día más a Zapeando con un nuevo reportaje. En esta ocasión, la colaboradora sale a la calle para preguntar a los españoles cuánto dinero pagan de alquiler. Hay respuestas de todo tipo, desde un hombre que explica que paga 1.700 euros de alquiler, lo que le supone el "20% de su sueldo", hasta otro que confiesa que no paga lo suficiente.

"Pago 750 euros" por 80 metros cuadrados. "Seguramente me tenga que ir en algún momento porque están subiendo los alquileres", apunta el hombre. Asimismo, termina confesando que no paga un precio acorde con su piso. "No se corresponde el precio que pago con el mercado. Serían 1.300 euros; no lo quiero decir muy alto por la dueña", explica.

Por otro lado, una de las respuestas que consigue responder a Jiaping es la de una estilista que reside en el barrio de Chueca. La mujer paga 1.600 euros por 100 metros cuadrados, pero cuando la colaboradora le pregunta cuánto cobra para poder permitirse ese piso, se niega a dar el dato. "Tengo a Hacienda detrás de mí… así que hablar de mi salario es un poco incómodo", comenta.

Además, la estilista invita a Jiaping a subir a su casa para que la conozca por completo. Descubre cómo sigue la aventura de la colaboradora de Zapeado en el vídeo.