Jiaping Ma visita Zapeando para hablar de aviones. Parece que cada vez estamos más cerca de que, por ejemplo, se hagan asientos de dos plantas o que terminen cobrando por ir al servicio. Pero, ¿qué opinará la gente sobre estos cambios? La reportera ha salido a la calle para conocer qué piensan.

La reportera les muestra una imagen de esos asientos de dos plantas. Una señora le dice que ella preferiría sentarse abajo para así estirar las piernas, mientras que un chico no está muy convencido de esa disposición. "Prefiero que todos vayan al mismo nivel", afirma. "No me gusta no", contesta otro señor, "vas ahí como ganado". "Viajar es una experiencia, el viaje empieza cuando sacas el billete", añade, una reflexión que gusta mucho a Jiaping.

Jiaping también pregunta sobre qué pensarían si tuvieran que viajar de pie para así ahorrar en el billete. Una chica dice que ella prefiere ir sentada mientras que su amigo afirma que en un viaje muy largo no le gustaría pero que si el vuelo dura solo una o dos horas se lo podría plantear.

Otro de los rumores es que puedan llegar a cobrar por utilizar el servicio del avión. Una mujer responde que a ella le parece mal pero que en un vuelo no muy largo, podría aguantar sin usarlo mientras que otro señor tiene claro que le tocaría pagar. Además, explica que él para ahorrar en su billete estaría dispuesto a viajar sin llevar equipaje.

La reportera pregunta qué es lo más raro que han visto en un avión. Un chico le explica que alguna vez le ha llamado la atención los olores de la gente. "Tener que viajar con alguien que huela mal es complicado", añade. Jiaping pregunta también si han ligado en el avión. "Estoy pendiente de que no se caiga el avión, en las turbulencias...", responde una chica.