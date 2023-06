Dani Mateo cede la palabra a los zapeadores para que "desplieguen la paleta cromática" de vídeos que traen para hoy. Sin embargo, cuando gira la cabeza para dar paso a Quique Peinado se fija en Valeria Ros: "Te noto distinta Valera. ¿Te has hecho algo en el pelo?", le pregunta, para acto seguido decir: "Yo creo que te has hecho algo en el pelo y se te ha caído todo en el ojo".

"¿Para qué lo dices, Dani?", se enfada la vasca en directo, que desvela que efectivamente le ha salido "un orzuelo": "Ya sabéis que un orzuelo es como un filete, por eso Caroli me ha pintado los dos ojos de color filete. ¿Lo habíais notado? No, ¿verdad?", pregunta a sus compañeros, y no puede evitar 'reñir al presentador: "Para qué lo dices, Dani. Con lo bien que estaba".

"Porque hay que decirlo todo. Aquí hacemos tele verité", espeta Dani Mateo, que le aconseja que se infecte "el otro ojo y así van a juego".