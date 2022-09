"Ser tik toker es un trabajo duro y sacrificado en el que te juegas la vida", informa Cristina Pedroche, y si no que se lo digan al protagonista de este vídeo viral, que "se ha jugado una cornada" por grabar un baile delante de un rebaño de vacas.

Pero un susto no le es suficiente y "si algo tiene ser tik toker es la perseverancia", destaca la de Vallecas, para luego asegurar que "si algo tienen las vacas es perseverancia también". Puedes ver en el vídeo principal de la noticia cómo el hombre sufre varias embestidas, pero no se rinde hasta terminar su Tik Tok. "La vaca se cansó y le dejó terminar", no puede evitar reaccionar Cristina Pedroche. Puedes ver el divertido resultado en este vídeo de Zapeando.