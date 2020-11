Gotzon Mantúliz muestra en este vídeo de Zapeando el impactante momento que ha vivido un cliente en un bar de Australia cuando acudió al baño a hacer sus necesidades. Como se puede ver en el vídeo, el hombre encuentra una araña en la pared del váter, un incómodo momento que podría haber quedado ahí, pero no, y es que el hombre va de susto en susto.

Tras esta sorpresa, el señor quiere asegurarse de que no hay ninguna araña más en el váter, por eso, levanta la tapa con el pie para descubrir, para su desgracia, que no, no hay una araña... ¡sino dos! Pero es que el susto no acaba ahí y es que incluso una de ellas se lanza a la pierna del australiano, que intenta evitarla como puede mientras graba estas imágenes.

Sustos de los australianos por su fauna salvaje

Y es que Australia es un país que tiene varios récords de peligrosidad en cuanto a fauna se refiere. En este vídeo puedes conocer el país más a fondo y descubrir otros vídeos virales de los sustos de los australianos por culpa de estos animales.