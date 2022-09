Alper Yesiltas, un fotógrafo de origen turco, ha recreado para su proyecto 'As If Nothing Happened' (Como si Nada Hubiera Pasado), gracias a la inteligencia artificial, cómo serían algunos famosos que nos dejaron de forma prematura, como Freddie Mercury, al que Dani Mateo saca cierto parecido con "Geppetto" de Pinocho; Elvis Presley, que ahora sería "un madurito resultón"; o Lady Di, que guarda cierto parecido con "Mercedes Milá", según Lorena Castell.

Pero este artista también ha aplicado la inteligencia artificial sobre Bruce Lee o Michael Jackson, entre otros muchos. Si quieres ver cómo habrían sido de "viejecitos" dale al play al vídeo principal de la noticia.