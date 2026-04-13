Francisco Cacho explica por qué la nieve en Sierra Nevada es naranja, en vídeo

La estación de esquí granadina se ha cubierto de un polvo marrón que ha teñido por completo la nieve. El meteorólogo de laSexta cuenta en Zapeando qué ha provocado este curioso hecho.

En Sierra Nevada, en Granada, se ha vivido un fenómeno muy curioso. En estos últimos días la estación de esquí ha pasado de ser blanca a quedar teñida de marrón. El meteorólogo de laSexta Francisco Cacho explica en Zapeando qué ha provocado este hecho.

Cacho explica que "antes de entrar en la península, la borrasca hizo que tuviéramos viento del sur, subieron mucho las temperaturas el viernes, pero también nos mandó mucho polvo sahariano".

"Los cielos se pusieron totalmente brumosos, sobre todo el sábado, y, cuando llegó la lluvia, vino acompañada de barro", añade el meteorólogo. Esto provocó que en Sierra Nevada la nieve quedara teñida de naranja. "Parecía sorbete", afirma.

Ese barro no solo ha afectado a Granada ya que, como apunta Francisco, ha llegado, por ejemplo, a Madrid, donde muchos coches han quedado manchados, o a los Pirineos, donde la nieve estaba amarillenta. "La semana pasada insistimos en que no lavarais el coche", recuerda Cacho.

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