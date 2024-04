Con la llegada del calor a la costa también se ha adelantado la llegada de un morador habitual de las playas: las medusas. Estos animales marinos han invadido varias playas de Girona o Lloret de Mar. "Son medusas velero, que pueden causar irritación en los ojos o heridas abiertas", comenta Quique Peinado.

Francisco Cacho explica que estos animales han llegado tan pronto a nuestras playas debido a que el aumento de las temperaturas puede favorecer su llegada aunque no es el principal motivo: "Es la sequía, lo que más les gusta es el agua salada, en cambio el agua dulce no les gusta nada". "Por lo tanto, como tenemos sequía y no sale agua de los ríos, normalmente cuando los ríos bajan con mucha agua cambian la salinidad de las costas y por eso no se acercan", añade.

"Toda la zona de costa está muy salada y se acercan más a la costa", concluye. Tras conocer el curioso motivo que ha provocado la invasión, Maya Pixelskaya se sorprende de que tantas mueran. "¿No están mal diseñadas?", se pregunta. "¡Son imbéciles!", le responde Miki Nadal.