El fisioterapeuta Víctor Hernán explica qué son las contracturas y por qué aparecen, en vídeo

El experto expone que estas se producen cuando un músculo se queda tenso, sin que nosotros queramos, y no puede relajarse.

Zapeando recibe al fisioterapeuta Víctor Hernán para hablar de una problemática que sufren muchas personas: las contracturas. El experto explica que "es un músculo que se queda tenso, sin que tú quieras que esté tenso, y que no puede relajarse". Esto provoca "dolor, rigidez y que te cueste mover aquella parte en la que está la contractura".

Estas, como indica Hernán, en su mayoría aparecen "por no hacer ejercicio en demasía". Así, el pasar muchas horas frente al ordenador, conducir durante varias horas sin levantarse, dormir mal, el estrés o usar el móvil en mala postura pueden provocar una contractura.

"¿Si estoy viendo noticias del Marca? Al final eso es deporte...", plantea Dani Mateo. "No entra en la disciplina", responde el fisioterapeuta. Víctor expone que la musculatura "está diseñada para alternar entre el trabajo y el descanso, nos tenemos que estar moviendo".

"Cuando nos pasamos mucho tiempo en la misma postura algunos músculos se quedan trabajando sin parar y, al final, terminan protestando", expone. Por ese motivo, como señala Hernán, "hay personas que salen doloridas de una jornada de oficina y no del gimnasio".

Isabel Forner cuenta que cuando se habla de contracturas también se habla de nudos. Hernán expone que, realmente, no hay nudos. "Es un mito muy estandarizado", indica. Dentro del músculo, como explica, no hay un nudo anatómico.

"Dentro del músculo nadie tiene un nudo", indica, "al final son malas posturas prolongadas las que hacen que las zonas del músculo tengan más tensión, más sensibilidad y estén más activas de lo normal". Esto provoca que aparezcan pequeños bultos y cordones tensos.

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