Como anuncia Dani Mateo, "está ocurriendo algo extraño en Estados Unidos". Este fenómeno esta sorprendiendo a los estadounidenses "cuando salen de su casa", añade Cristina Pedroche. Como se ve en las imágenes, cuando un chico cierra la puerta de su casa se escuchan los primeros acordes de 'All I want for Christmas is you', de Mariah Carey.

A pesar de que todavía quedan tres meses para que sea Navidad, muchos usuarios de redes sociales ya están 'avisando' de su llegada y qué mejor manera que hacerlo a través de vídeos de humor en el que el protagonista sea el popular villancico que se ha convertido ya en el símbolo de esas fiestas.

"En Vigo ya están colocando las luces, en EEUU todo el mundo escucha a Mariah, la Navidad está aquí y mi vestido, ¿pa' cuando?", añade Cristina. "Hoy he visto que hay un supermercado que ya han puesto los dulces de Navidad... ya está todo aquí", responde Quique Peinado.