Los zapeadores han descubierto el curioso caso de Jess Harkin, que ha sido expulsada de Tinder nada más abrirse un perfil. Entre las fotos que la joven compartía con sus posibles pretendientes había una en a que aparecía disfrazada de payaso, una imagen que acompañaba con un comentario en su biografía: "¿Estáis buscando diversión?, pues la fiesta ha llegado".

Pero se ve que a Tinder esta imagen no le ha gustado y ha decidido cerrarle la cuenta a la nueva usuaria. En Zapeando alucinan con lo sucedido, creen que "no tiene sentido" y reflexionan sobre las fotos que pueden o no pueden compartiese. "Puede salir pintada como una puerta, con filtros, pero de payaso no", apunta Dani Mateo.

Sí, el amor también se puede encontrar en Tinder: la historia real que cautiva las redes sociales

Alyssa estaba embarazada cuando conoció a Max. Lejos de ser un impedimento en su relación, les unió más que nunca.