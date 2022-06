Un motorista de Bombay, India, ha estado a punto de morir arrollado por un tren al no respetar un paso a nivel. "Más valle llegar tarde, que no llegar por culpa de las prisas", expresa Iñaki Urrutia, una afirmación con la que sus compis de Zapeando no pueden estar más de acuerdo. "Ha faltado poco para que el tren se lo llevara por delante", afirma Dani Mateo al ver las imágenes, "y eso que el tren llevaba pitando desde Navalcarnero".

En este vídeo, el momento en el que este hombre está a punto de ser arrollado, pero es capaz de reaccionar antes de que el tren a alta velocidad impacte contra él: "Casi deja de usar zapatos", asevera el humorista. Eso sí, su moto no corrió la misma suerte.