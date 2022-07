Al igual que a Blanca Suárez o a Karina, a Jon Kartajarena también le está cundiendo en verano. Tanto, que "le ha dado por raparse la cabeza él mismo" y ha compartido el vídeo mientras lo hacía en sus redes sociales, informa María Gómez a los zapeadores.

"Da igual lo que haga, que va a estar bueno", espeta Dani Mateo, y asegura que "así no tiene mérito". Una opinión con la que María Gómez no puede estar más de acuerdo: "Está bueno con o sin pelo". Y aprovecha la ocasión para dar un consejo a los espectadores de Zapeando: "No intentéis esto en casa, porque si lo hace Jon Kortajarena conseguirá miles de likes, pero si te lo hacen tus sobrinos mientras duermes la siesta será un auténtico drama". "Es impresionante. Me alucina que sea humano", comenta Dani Mateo al ver el resultado de su rapado, que puedes ver en el vídeo principal de la noticia.