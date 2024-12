Estas son las canciones favoritas de Glòria Serra (con interpretación incluida)

Glòria Serra es reconocida en toda España por su característica voz. El suspense que le pone a cada segundo de Equipo de Investigación ha hecho que sea una de las personas más imitadas de España.

Este peculiar estilo proyecta una sensación de seriedad inquebrantable, pero tras esta imagen hay una persona repleta de humor que acompaña cada momento de su vida con la música. Este 31 de diciembre, Zapeando ha hecho una recopilación de las canciones favoritas de la presentadora de Equipo de Investigación.

"Me gusta mucho cocinar, y me encanta cantar mientras cocino algunas canciones que conozco mucho para no tener que pensar, Nino Bravo es el perfecto", afirma Glòria Serra para posteriormente cantar la mítica canción 'Libre' del cantante valenciano.

También tiene la música presente mientras conduce, aunque para esta tarea prefiere escuchar voces femeninas. En este caso, Glòria Serra admite que la cantante francesa Zaz, con su canción 'Je veux', no puede faltar en su coche.

Pero si hay un tema que ha marcado la vida de Glòria Serra es, sin duda, 'Mediterráneo', de Joan Manuel Serrat, que retrotrae a la presentadora de Equipo de Investigación a sus orígenes y a su infancia.