Alberto Reyvisita Zapeando para hablar de 'Los Goonies', una película que nació de la mente de Steven Spielberg, y que se convirtió en un éxito en todo el mundo, pero sobre todo en España. "Hay una escena que se eliminó por lo mala que era y creo que quien tomó la decisión fue Spielberg", comenta Dani Mateo, que es un gran fan de esta cinta, e intenta convencer al experto en cine de que la peli "no era mala".

Se trata de una escena "cuando ellos llegan a un barco y un pulpo les ataca", informa el presentador, que tiene constancia de que se hizo "el making of", pero era tan "cutre" que decidieron eliminarla. "Se ve que el pulpo eran 3 tentáculos de goma que ellos mismos tenían que hacer como que les atacaba y cuando lo vio Spielberg dijo: 'Esta mierda va fuera'", comenta con Alberto Rey.

"Dijo 'Esta mierda va fuera' y 'Parque Jurásico' va a tener que esperar", bromea el experto en cine, ya que la tecnología de la época todavía no permitía este tipo de producciones de ciencia ficción. "Spielberg siempre es más listo. Está en el lugar justo y en el tiempo adecuado", concluye Alberto Rey, lo que da pie a Dani Mateo para rebatirle que la película sea mala: "Spielberg siempre es más listo, por lo tanto, no puede haber hecho una película mala", sentencia , y defiende que si eliminó una escena mala es poque la película de 'Los Goonies' no puede ser mala.