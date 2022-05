Nada más arrancar Zapeando, Dani Mateo advierte a Miki Nadal que tienen que seguir hablando del tema del momento: la renovación d Kylian Mbappé por el PSG. Y es que el no fichaje del francés por el Real Madrid sigue dando mucho de qué hablar y está dejando algunas víctimas por el camino, como Miki Nadal, que "no levanta cabeza".

Pero no solo el zapeador, otra de las víctimas es Siro López, que el pasado febrero afirmó en E Chiringuito de Jugones que si Mbappé no iba al Madrid en verano se disfrazaría en el programa. "Yo solo digo una cosa, me aposté con Pedroche un día que si el Barcelona no ganaba al Rayo me ponía el triquini de Borat y avergoncé a toda mi familia", recuerda Dani Mateo.