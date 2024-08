Algunas personas que son muy supersticiosas llevan a cabo acciones y rituales para así evitar tener mala suerte o que ocurra algo malo. Pero, ¿tienen los zapeadores alguna superstición? "Me he dado cuenta que tengo unas cuantas", confiesa Víctor Elías.

"Siempre que paso por debajo de un andamio cruzo los dedos", explica, "mi madre me lo decía de pequeño". "¿De verdad?", pregunta Isabel Forner alucinada. "Hombre, si fueras constructor...", añade Quique Peinado intentando buscar una explicación.

"¿Tú crees que yo tengo alguna superstición?", pregunta Isabel a Miki. "No, tú tienes fe", responde él, mientras que Jiaping responde "muchas". "Efectivamente, no tengo ninguna", explica ella. "La única, por decir algo, cuando se me acerca una abeja, para que no me pique, digo 'María' varias veces con la boca cerrada como mordiéndome la lengua", desvela. "Lo hago por tradición, lo hacía mi abuela, pero yo no creo en nada", añade.