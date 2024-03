Manuel Brañas González publicó su propia esquela después de muerto y ahora se ha convertido en viral. El motivo, el sentido del humor que destila el texto, donde hace un repaso de su vida con frases como "me lo he pasado genial. Reconozco que a veces me ha gustado tocaros los cojones" o en las que asegura que ha disfrutado de grandes noches de fútbol con su equipo, el Barça, y "bocata de bacon brutal y cerveza".

"Os dejo, que San Pedro me está reclamando para echar un dominó; ya le he anticipado que voy a pegar un cierre de tres pares", se despide Manuel en su esquela. Dani Mateo y Maya Pixelskaya comentan los motes de este hombre, como 'el Vanguar', 'el zorro de Sants' o 'el marqués': "Me lo imagino con el bocadillo de bacon y la cerveza 'ya está aquí el marqués'", apunta el presentador.

"Yo habría puesto 'he sido mala gente a veces', en ese momento ya puedo decirlo", apunta Ares Teixidó, a lo que añade que también incluiría "y a veces he pedido perdón sin sentirlo".