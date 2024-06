Sara Sálamo y su pareja, el futbolista Isco Alarcón, se han dado el sí quiero recientemente y la actriz no ha dudado en compartir varias imágenes del enlace a través de sus redes sociales. En ellas se puede ver al jugador con unas muletas por culpa de la lesión que sufrió al final de la temporada y que, además, le ha apartado de la Eurocopa.

En las imágenes se ve a la pareja besándose y muy felices disfrutando de la celebración de su boda. "No pudo bailar en su boda", apunta Miki Nadal sobre el jugador del Betis. Y se lamenta afirmando: "¿Qué vamos a hacer en la Eurocopa?".

Isabel Forner comenta que Sara está muy guapa. "Y él", replica Dani Mateo. "No me gusta su traje", sentencia Isabel. "Me parece muy buen jugador pero uno no puedo ir a casarse en deportivas... es mi humilde opinión", añade la zapeadora.