La actriz, que acaba de estrenar la película 'El favor', habla en Zapeando sobre su relación con las redes sociales donde ha sido el foco de varias polémicas.

Sara explica que tiene perfiles en las redes sociales pero tampoco le dedica tanto tiempo aunque, como afirma, "es verdad que cada vez que hablo sube el pan". De hecho, la actriz argumenta que alguna vez ha publicado mensajes como 'el cielo es azul' y, como indica, "eso también suscita cosas".

A pesar de todo, la actriz solo sufre las reacciones de las redes en momentos como el actual en el que está promocionando nuevos proyectos. Como cuenta: "De repente empiezan a hacer la 'gracieta' de escribir a la productora para decir que no van a ver la película". Sara añade que muchas de esas personas no irían a ver la película aunque ella no saliera por eso toda esa gente debería dejar a quien quiera ver la película disfrutar de la misma.