Una de las noticias que más ha sorprendido esta semana es el supuesto ataque de celos de Juan Carlos I con el torero Paquirri. Según se ha publicado en la revista 'Semana', el monarca visitó Cantora, la finca del torero, para hablar con él sobre su relación con Bárbara Rey. Zapeando recurre a la Inteligencia Artificial para simular cómo podría haber sido la llamada entre el emérito y la vedette después de la visita del monarca al torero.

La artista le comenta al rey que Paquirri le había contando su visita. "Qué va, ¿quién es Paquirri?", pregunta Juan Carlos. "No me toques los ovarios", responde ella, muy enfadada. "Vale, sé quién es, pero yo no he ido a verle en helicóptero ni nada", afirma el monarca.

El rey termina aceptando que fue a ver al torero y pide disculpas a la artista: "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir". "¿Pero por qué te pones celoso si tú estás casado?", le dice ella. "Sofía no cuenta", afirma él. "Pues Paquirri tampoco", responde ella.

"Espera, ¿no le habrás preparado a él una paella?", pregunta el monarca. "Bueno, a ver...", explica Bárbara, "pero no era una paella era arroz con cosas". El rey también se enfada con ella ya que considera que las paellas son una cosa solo entre ellos. "No tenemos una relación abierta con las paellas", concluye.