El emocionante reencuentro de Pepe Navarro y 'Krispín Klander': "Qué melodía en las frases y la mierda que ha hecho aquí cantando"

Zapeando analiza uno de los momentazos de la noche en 'Tu cara me suena', cuando Pepe Navarro se reencontró con Flo y, por tanto, con 'Krispín Klander'. El momento, en este vídeo.

Uno de los momentos más apoteósicos de la última entrega de 'Tu cara me suena' llegó con la actuación del invitado sorpresa, que en esta ocasión resultó ser Pepe Navarro.

El presentador interpretó, muy a su manera, el 'Achy Breaky Heart' de Billy Ray Cyrus. "Porque está ya jubilado, que si no podría perfectamente no dedicarse a la música", apunta María Gómez, mientras que Dani Mateo lo confunde con Pablo Motos.

La cosa no quedó ahí, porque la visita de Pepe Navarro también supuso su reencuentro con Florentino Fernández, o más bien su alter ego 'Krispín Klander'. Flo le reconoció como su "padre televisivo", mientras él reaccionaba con humor: "¿Otro hijo?".

Navarro volvía a sus divertidos 'flirteos' con Krispín de la época de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' y el jurado reaccionaba: "Tú ves qué melodía en las frases y la mierda que ha hecho aquí cantando".

Miki Nadal recuerda que también trabajó en un programa de Pepe Navarro, y que ahí fue precisamente donde conoció a Flo. Iñaki Urrutia, que le ha tenido que explicar a Isabel Forner quién era Pepe Navarro, reconoce que también trabajó con él, pero en su caso fue "cuando se pegó una hostia como un piano".

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