Eduardo Navarrete visita Zapeando para hacer un repaso de los looks más llamativos de la gala de los Goya. El diseñador es preguntado por el outfit escogido por Penélope Cruz para acudir a la fiesta del cine española. Como explica Maya Pixelskaya, "va con un vestido de Chanel con 367.000 elementos bordados y en el que se invirtieron 1260 horas de trabajo".

Una de las cosas que más destaja del vestido es su estampado floral. "¿Hay que ir buscando estampados de flores para esta temporada?", pregunta la zapeadora al diseñador. "A mi con Penélope me pasa una cosa, digamos del vestido, me encanta ella pero creo que le mandan siempre lo peor", expone. "Va guapa, sí, va guapísima, si es que no puede ir fea...no lo es", añade. "De todo lo que hay de Chanel le mandan siempre unas cosas...", concluye.

Sobre si las flores van a ser tendencia Navarrete afirma que espera que no. Ares Teixidó, que lleva un vestido floral, cuestiona su afirmación: "¿Qué te pasa con las flores?", pregunta. "Hombre, si son tan bonitas como las tuyas...nada", le contesta el diseñador, irónico. Navarrete, además, también lanza un 'dardo' a la marca en cuanto a los bordados del vestido: "Oye, tantas horas, no es lo mismo bordarlas aquí, en Portugal o en Pakistán, que es donde hacen muchas cosas...". "'Beef' con Chanel", contesta Maya Pixelskaya.