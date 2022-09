El equipo de Zapeando ha acudido a 'The Best Chef Awards', los premios internacionales elaborados por las votaciones de 350 cocineros en los que Dabiz Muñoz se ha convertido en el Mejor Cocinero del Mundo por segundo año consecutivo.

Después de recoger el premio, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz estaban muy felices como reflejaron al hablar con Zapeando. "Qué felicidad tan grande", destaca Cristina Pedroche, que afirma que "que te lo reconozcan internacionalmente un año es la hostia", pero dos años seguidos no se lo cree todavía. Por su parte, Dabiz Muñoz afirma que está muy feliz y la Pedroche le ha dado suerte: "No me planteo cerrar todo, lo que no descarto abrir un sitio de carretera". En ese momento, aparece por sorpresa detrás del cocinero Miki Nadal, quien le da de repente un beso a Dabiz Muñoz ante la mirada de Pedroche, que aparece rápidamente en plano para apartar al zapeador de su marido de forma divertida. Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.