El Carnaval se nos está yendo de las manos y si no que se lo digan a los dueños de estas mascotas, que han visto desaparecer a sus amigos de cuatro patas para dar la bienvenida a otras especies. ¿El responsable? Gabriel Feitosa, un estilista brasileño que es capaz de convertir a los perretes en cualquier otro animal.

Y no, no los hace desaparecer para que luego reaparezcan siendo otro bicho, sino que los maquilla y viste para que parezcan otros. ¿Los ingredientes? Solo unas tijeras, pinturas no tóxicas y muuucha imaginación.

Del creador del león-come-gambas ahora llega ¡el perro-come-pez! Y un osito panda. Y una cebra. ¿Qué opinan los colaboradores de Zapeando de estas transformaciones? Dani Mateo que “estamos llevando Tu cara me suena muy lejos. Demasiado lejos”.