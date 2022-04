El Papa Fracisco, durante su audiencia de esta mañana, ha hecho una extraña petición a sus feligreses: "Ha pedido que se trate mejor a las suegras", explica Dani Mateo a sus compis de 'Zapeando'. "¿Cómo sale ese tema?", se interesa Cristina Pedroche, a lo que el presentador del programa le responde: "Es que tiene que dar un mensaje casi todos los días. Ya llega un punto que se queda sin temas. Es como Ferreras, que a veces también habla del tiempo", dice desencadenando las risas de la colaboradora de Vallecas.

Además, en este vídeo, Dani Mateo también comenta la segunda petición del día del Papa y, es que, a las suegras les ha pedido que "no critiquen tanto", porque si no "pensamos que son el diablo y no, son solo la madre de tu marido o mujer". Después de esto, el presentador lo tiene claro: "Cómo se nota que Francisco no tiene suegra, porque si no esta noche dormía en el Papamóvil o en la calle". En el vídeo principal de la noticia te dejamos la divertida reacción de Dani Mateo a la petición del Papa. ¡No te la pierdas!