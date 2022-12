Dani Mateo arranca Zapeando presentando a los zapeadores de la mesa: Cristina Pedroche, Miki Nadal, Thais Villas y Valeria Ros. El plató luce ya su decoración navideña, algo que origina un debate: y es que la mitad de la mesa tiene bolas navideñas, pero la otra parte no.

"Yo quiero bolas", afirma Pedroche señalando el lado de la mesa decorado y bromea: "Hoy me he traído las mías". Valeria Ros, desde el lado con bolas de navidad, le ofrece cambiarse el sitio por otro motivo: "Quiero que se me vean las piernas que me he echado crema". "Pero, hombre, con lo que te gustan a ti las bolas", bromea Dani Mateo, que afirma: "Empezamos así y nos cancelan en dos días".