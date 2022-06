Este jueves es la gran final de Love Island y, como no podía ser de otra manera, desde Zapeando analizan todas las novedades. En la villa solo quedan cinco parejas que podrían ganar el concurso, pero "hay una que es posible que no llegue ni a mañana", afirma Quique Peinado, que destaca que la formada por Paola y Eder no tiene mucha pasión.

Además, a la villa ha llegado otra mujer y no, no es otra isleña, sino la madre de Paola, posible futura suegra de Eder. "Cualquier cosa es posible y entre Eder y la suegra hubo buen rollo, se gustaron", cuenta alucinado Quique Peinado, que muestra las pruebas en el vídeo principal de esta noticia.