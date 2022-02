"¿Sabéis quién está en este instante tomando un cortadito en la máquina de café de Zapeando?", pregunta Dani Mateo en plató, donde conecta en directo con la zona de las máquinas. "No sé quién la habrá engañado para venir a vernos", confiesa el presentador al conectar con Edurne, que saluda a cámara de forma entusiasta.

"Aquí estoy con mi cafecito, esperando a que me deis la entrada para disfrutar con vosotros", destaca la cantante mientras Dani Mateo le aconseja sobre esa máquina: "Edurne, si quieres seguir estando bien no tomes el café de esa máquina". "¿No?, ¡y me lo decís ahora!", resalta la cantante a Dani Mateo, que asume que "ya es tarde": "Intentaremos que llegues viva". Puedes ver el divertido momento en el vídeo de arriba.