Valeria Ros comenta con los zapeadores que leyó en algún sitio que las modelos se daban en la cabeza para tener chichones y se ponían un moño encima para llegar a la altura de corte. Una afirmación que sorprende a sus compañeros, tanto, que Dani Mateo le aconseja: "Deja de leer, no te viene bien. Te desconcierta aún más".

"Ahora vamos con unos documentos audiovisuales que probarán a la sociedad del futuro que el pasado no siempre fue mejor", dice el presentador dando paso a una noticia que trae la vasca. "Pareces Rajoy, no he entendido nada", espeta ella al escucharle decir esta frase, lo que provoca las risas de sus compañeros.

"Es que ni lees, ni escuchas", le recrimina Dani Mateo, que repite la entradilla escrita en el guion. Pero cuando Valeria Ros está presentando su vídeo viral, el catalán contraataca. Puedes ver este divertido momento en el vídeo principal de la noticia.