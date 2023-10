La nieta del rey emérito, Victoria Federica, se ha convertido en asidua de numerosos eventos gracias a su profesión de influencer. Victoria Federica se está ganando la fama de borde tras sus numerosas apariciones en alfombras rojas.

Torito cuenta que ha coincidido dos veces con la influencer: la primera fue en una tienda de moda muy popular en la que la joven estaba comprando con su madre. La otra fue en un evento en el Teatro Real en el que el reportero quiso regalarle una rosa y Victoria la rechazó, algo que lleva a Torito a lanzar un 'dardo' a la influencer: "Todo lo que digan de ti es verdad, cariño".

Una de sus últimas polémicas fue el desencuentro que tuvo con una fotógrafa durante un evento ya que, según contó la trabajadora, la hizo llorar al tratarla de manera déspota. Como cuenta el reportero, una amiga de Victoria Federica, no dudó en afirmar que "no entiendo que te puede entrar ansiedad si te habla mal alguien que no conoces, los reporteros tienen que acostumbrarse a que los famosos te hablen mal", para defender a la influencer.