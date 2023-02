Dani Mateo regresa al plató de Zapeando tras varios programas ausente por un problema en la voz. "Esta mañana he llamado y he dicho que no me veía bien pero me han dicho que ya tenía esta voz de antes", bromea el presentador, que fue sustituido por Lorena Castell en los programas que tuvo que ausentarse. "Estoy muy contento de volver a ver a mis compañeros como María Gómez, Miki Nadal, Valeria Ros y Quique Peinado", destaca Dani Mateo al presentar a los zapeadores que le acompañan en la mesa.

Además, Quique Peinado cuenta en el vídeo una divertida anécdota que han vivido antes de entrar en directo y es que Miki Nadal ha tenido que cambiarse tras mancharse comiendo pollo. "Yo en mi casa me hago un lamparón comiendo y no me cambio", destaca el zapeador, que afirma que aunque él no quería cambiarse se lo han mandado desde producción.