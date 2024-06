El rallador es un elemento de cocina de uso habitual pero, en algunas ocasiones, su limpieza es bastante complicada debido a los restos que se quedan alojados en los numerosos huecos que hay en este utensilio. Pero Jiaping Ma tiene la solución para evitarlo gracias a uno de sus célebres trucos.

"Esto es una cosa que no hace Dani en su casa porque no cocina y no limpia", apunta Jiaping provocando las risas de los zapeadores. Para llevar a cabo este truco tan solo es necesario disponer de una bolsa de uso habitual en cocina. Primero, como explica Jiaping se debe meter el rallador dentro de la bolsa.

Tras este paso, se puede proceder a rallar el alimento que queramos. De esta manera, el rallador no se mancha y obtenemos el resultado esperado. Jiaping lo demuestra con un tomate. A pesar de ello, el truco no es del gusto de Dani Mateo ya que él prefiere que el tomate rallado tenga algo de pulpa.