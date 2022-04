Zapeando ha jugado a la sandía millonaria, un concurso con el que un espectador podía ganarse 1.250 euros. Al llamar al teléfono escogido al azar, parecía que nadie iba a responder al otro lado, pero en el último momento alguien ha descolgado la llamada y Dani Mateo ha confesado haber sentido "un pequeño orgasmo" en pleno directo, pues el espectador podía concursar al contestar a la llamada.

Marta Torné ha sido la encargada de partir una sandía en dos, pero no ha conseguido que las dos mitades fuesen iguales, así que el concursante no ha conseguido llevarse el dinero. Al acabar el concurso, la zapeadora ha querido matizar las palabras del presentador, y le ha dicho: "Lo que has tenido es un orgasmo de pitufo, ¿no lo sabías?", ha bromeado.

