Tras intentar cortar la sandía millonaria de Zapeando en dos mitades iguales, Cristina Pedroche regresa a la mesa quejándose: "¡Qué mal!". Algo que provoca el enfado de Valeria Ros, que estalla en pleno directo: "Se empeñan en no elegirnos. Siempre escogen a los mismos". Por eso, y para que la humorista no se sienta mal, la de Vallecas intenta darle una explicación: "A lo mejor es que piensan que se te va a ir el cuchillo o por lo que gente piensa de ti, pero en realidad tú eres una persona súper centrada".

Unas palabras que reconfortan a Valeria: "Es porque no me conocen realmente". Sin embargo, Dani Mateo tiene otra opinión y desvela por qué nunca corta las sandías: "Hablé con tu representante y me dijo que, sobre todo, no te acercáramos los cuchillos". Puedes ver la reacción de Valeria Ros en el vídeo principal de la noticia.