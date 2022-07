"Vamos con otra familia numerosa", anuncia Iñaki Urrutia a sus compis de Zapeando. Pero numerosa por el número de gatos que la forman: "Muchos gatos", aclara el colaborador de Zaragoza, antes de mostrar el vídeo en el que se ve cómo una señora ha acogido en su casa a más de 1.100 michis.

"No sabemos si es una loca de los gatos, una manía o una colección", comenta Iñaki, pero Dani Mateo le resuelve la duda al instante: "Ya podemos retirar que no sabemos si es una loca de los gatos", dice, provocando las risas en plató. Al menos, y sacándole la parte buena a esto, "la mujer vive tranquila porque sabe que en su casa nunca entrará un ratón", comenta Iñaki Urrutia, que no puede evitar reaccionar a estas mágenes y gritar: "¡Cómo tiene que oler esa casa!". Puedes ver el vídeo viral de esta señora conviviendo con más de mil gatos, en el vídeo principal de la noticia. Y tú, ¿podrías?