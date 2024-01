Esas 'banderas rojas' pueden tener que ver con actitudes o cosas físicas y, en muchos casos, son cosas totalmente subjetivas. Los zapeadores no han dudado en compartir todas aquellas 'red flags' que provocarían que su relación no triunfara nunca.

Dani Mateo no ha terminado de entender el concepto. Quique Peinado le ha dicho, para que lo entienda, que para él una 'red flag' sería "que fuera pelirrojo". Valeria Ros ha comentado que la altura debe ser una 'bandera roja' para mucha gente ya que "en Tinder la gente pone los centímetros".

María Gómez explica que, para ella, una 'red flag' es que tu pareja diga que "todas sus ex son unas locas". Además, ha añadido, que otra sería que le mandase una cita de Martin Luther King. Valeria, por su parte, tiene numerosas 'red flags' como "que tenga pareja, que no me escriba antes de dormir y por la mañana a primera hora" y, la más sorprendente, "que no me pida matrimonio a los dos meses". Descubre el resto de 'banderas rojas' de los zapeadores en el vídeo principal.