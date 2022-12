Lucía Bordería, una campanera de tan solo 17 años, conecta en directo con Zapeando después de que la Unesco haya proclamado el toque manual de campana español Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. "Para celebrarlo hemos tocado todas", confiesa la joven, que explica que se dedica a esto desde que tenía "6 ó 7 añitos": "Vine de excursión con mis padres, porque es típico en mi pueblo, y me gustó tanto que me dediqué a ello".

Pero si hay algo que interesa a Dani Mateo es: "¿Te pagan un sueldo?", le pregunta, a lo que Lucía responde: "No cobramos. Es algo que nos nace y se hace de corazón. Es voluntario. Aunque un almuerzo no viene mal", aprovecha para lanzar este mensaje. Escucha la entrevista al completo a Lucía Bordería en el vídeo principal de la noticia, donde además confiesa cómo se ensaya para tocar una campana sin que suene, porque no se pueden tocar en cualquier momento.