¿Cuál es el curioso origen del nombre del grupo Pecos?: esto han contado en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' ha recibido al mítico grupo Pecos. A pesar de que mucha gente les llama 'Los Pecos', Pedro quiso aclarar, ante Pablo Motos, que preferían ser llamados solo 'Pecos'. "Los Pecos suena a insulto", afirma el cantante en el vídeo sobre estas líneas. Javier, por su parte, también desvela el origen de su curioso nombre.

"Fue juntar la 'p' y la 'e' de Pedro, la 'c' y la 'o' de Francisco... y la 's' del plural", indica el cantante. "No hace falta que pongamos el artículo", añade a su explicación. "Menos mal que no os llamáis Ramón y Gustavo, porque seríais los rabos", responde Pablo ante la explicación de Javier. "No veía un origen de nombre de grupo tan sorprendente desde que descubrí que Bad Bunny se llamaba Benito Antonio", afirma María Gómez.

Los integrantes del dúo también compartieron con Motos qué supuso para ellos su salto a la fama. "No podíamos salir a la calle y menos juntos", afirma Javier. "Hacer una tele, en aquel entonces, te veían 20 millones de personas", añade Pedro, "de un día para otro eras famoso". El cantante cuenta que sus fans se llevaban desde el felpudo de la puerta de su casa hasta el timbre. "Había dos o tres compañías de coches no nos querían alquilar vehículos porque los fans los destrozaban", cuentan.