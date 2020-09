Cristina Plaza ha traído hasta el plató de Zapeando un 'ránking' de los mejores estrenos en Instagram después de que el científico de 94 años David Attenborough haya superado el record que hasta ahora tenía Jennifer Aniston por conseguir más seguidores en menos tiempo al abrirse una cuenta.

En 4 horas y 44 minutos el científico llegó al millón de seguidores, una cifra a la que Aniston tardó dos horas más en llegar. La tercera cuenta más rápida en su apertura fue la que se abrieron conjuntamente los Duques de Sussex, en cuarto puesto se encuentra el cantante de K-Pop Kang Daniel y en quinto lugar el Papa Francisco.

Así, los zapeadores han confesado algunas de sus torpezas cuando se abrieron las redes sociales. Valeria Ros se ha definido a sí misma como "una pringada" por haberse hecho una cuenta incluyendo 'oficial' en el nombre cuando, asegura, nadie la reconocía: "Yo soy tan pringada que me puse Valeria Ros oficial, y no me conocía ni perri"

"¿En serio os acordáis de los seguidores en el primer día? No lo se, pero pocos", ha apuntado Simon. Mientras que Miki Nadal ha reconocido que tiene una cuenta que abrió con tan solo "tres seguidores" en la que subió una foto de un tren.